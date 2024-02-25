"Все їм на шару": у Польщі невідомі розкрили вагони з українською кукурудзою та висипали її на землю (відео)

Диверсії зазнали щонайменше 8 вагонів

Поляки знову розсипали українську продукцію. Ця "акція" стала наймасштабнішою.

Про це повідомляють польські ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався у Куявсько-Поморському воєводстві. На місце вже приїхали представники місцевої влади та поліції. Цього разу поляки висипали на землю кукурудзу.

Відомо, що диверсії зазнали щонайменше 8 вагонів з українською продукцією. У цей час у мережі вже з’явилися відео з місця подій.

Одне з них супроводжується піснею зі словами: "Раби нової ери, все їм на шару".

Ще одне відео з'явилося на сторінці Facebook члена польської проросійської партії "Конфередація"

Нагадаємо, нещодавно польські фермери посилили форму протесту. Вони заблокували всі пункти пропуску. У деякі дні навіть намагалися перешкоджати проходженню поїздів та затримували пасажирський транспорт. Останнім часом почастішали випадки наруги над українським зерном. Поляки не соромляться розсипати його на землю і топтати ногами.

Як раніше ми писали, лише вчора, 24 лютого, у Польщі знову розсипали українське зерно.