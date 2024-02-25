В Украине все понимают: Подоляк дал оценку ситуации на границе Польши (видео)

В Киеве не считают блокаду границы вопросом двусторонних отношений между Украиной и Польшей

В Украине хорошо понимают все то, что происходит на границе с Польшей и ведут активные работы по поиску выхода из ситуации. При этом в Киеве надеются, что с демонстрантами удастся договориться точно так же, как это было с забастовкой перевозчиков.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время общения с журналистами в Киеве на форуме "Україна. Рік 2024", передает корреспондент "Телеграфа".

По его словам, подобные протесты проходят не только в Польше, но и по всей Европе. Он напомнил, что фермеры не хотят мириться с планом Брюсселя о "зеленом переходе", которым будут пересмотрены их дотации, а потому это не касается двусторонних отношений между Киевом и Варшавой.

Подоляк добавил, что Украина готова быть частью переговорного процесса между фермерами и Еврокомиссией, поскольку не пытается создавать какое-либо экономическое давление на польский агросектор.

"Мы решим этот вопрос, как это было с перевозчиками. Будет создана условная группа с представителей правительства Польши, Украины и представителей Еврокомиссии", — сказал он и добавил, что будет предложено разблокировать границы, так как Украине необходимо перевозить военные и гуманитарные грузы.

Он также выразил мнение, что польское руководство в скором времени найдет способы разблокировать некоторые пропускные пункты, чтобы обеспечить транзит военных грузов. Подоляк также добавил, что это важно, поскольку война не останавливается, а Польша для Украины остается главным партнером по транзиту.

Как сообщалось ранее, польские фермеры ужесточили форму протеста и заблокировали все пункты пропуска. В некоторые дни даже пытались препятствовать прохождению поездов и задерживали пассажирский транспорт. Также участились случаи надругательства над украинским зерном. Демонстранты не стесняются рассыпать его на землю и топтать ногами.