Справа не в грошах: Данілов жорстко висловився про затримки допомоги США (відео)

Українці вже 730 днів проливають кров за вільний світ

Якщо вільний світ почне забувати про свої цінності та почне фокусувати свою увагу на грошах, він програє автократам. Тому підтримку України варто сприймати не як допомогу, а як участь в екзистенційній боротьбі.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов під час виступу на форумі YES (Ялтинська європейська стратегія). Його слова наводить кореспондент "Телеграфа", який був присутній на заході.

Відповідаючи на запитання про те, що в Україні думають про затримку допомоги з боку США, Данілов відповів, що це питання у XXI столітті звучить дивно.

"США вже не є головним захисником демократії у світі? США змінили свою думку?", — запитав він і нагадав, що після Другої світової війни деякі країни взяли на себе роль захисників демократичних цінностей.

При цьому він додав, що останнім часом у світі про цінності, на зразок свободи, прав людини, гідності починають говорити все менше, а більше уваги приділяють питанням грошей. Данілов підкреслив, що у такому разі вільний світ програє автократам.

Чиновник додав, що протягом 730 днів українці проливають кров не лише за себе, а й за вільний світ.

"Коли ви кажете, що це "допомога", то це буде некоректним висловлюванням. Це ваша участь. У нашій спільній боротьбі. Ми воюємо не лише за свою свободу, ми воюємо за свободу Європи, за ті цінності, які ви постійно промовляєте. А вам вирішувати, чи підтримуєте ви їх, чи це якась у XXI столітті бутафорія", — додав він.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Конгрес США терміново ухвалити документ про виділення військової допомоги Україні, а в іншому випадку це погано скінчиться для американської ролі лідера цивілізованого світу. Також він зазначив, що це буде серйозною мотивацією для інших країн мати свою ядерну зброю.