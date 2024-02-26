Есть важный нюанс: эксперт рассказал, за сколько времени ВСУ уничтожат российские войска из Приднестровья

Численность российского контингента в Приднестровье – около 1700 человек

Сейчас на территории Приднестровья, якобы планировавшего присоединиться к России, признаков формирования наступательных группировок нет. Однако даже в случае, если они попытаются вторгнуться в Украину, полное уничтожение противника займет до двух недель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он решил успокоить украинскую общественность в связи с новой волной ИПСО вокруг ПМР.

"Вооруженные формирования ПМР находятся в боевой готовности "Постоянная". В основном силы и средства сосредоточены для обеспечения охраны 1411 артиллерийского склада в Колбасной и аэродрома Тирасполь", — написал эксперт.

Он также добавил, что на прошлой неделе в 3-й ОМСБр в Рыбнице российские военные провели очередные командно-штабные учения… на картах. И в ходе них использовали сценарий приведения бригады в боевую готовность "Полная" в условиях внезапного нападения противника и активных действий ДРГ, организации обороны населенных пунктов и важных объектов, ведения оборонного боя.

"Численность российского контингента в Приднестровье — около 1700 человек личного состава. Это, по существу, 2 батально-тактические группы (БТГр). Незаконных вооруженных формирований на территории Приднестровья около 7,5 тысячи л/с или 9 БТГр: по технике ситуация примерно такая: танки – 11 ед., то есть, боеспособная рота танков Т-64Б/БВ и Т-72. ББМ – около 150 боевых машин типов БМП-1/2, БТР-60/70/80, БРДМ-2 и МТ-ЛБ, опять же, не все они в боеспособном состоянии, ствольная артиллерия – до 60 единиц, а именно 122-мм гаубицы Д-30, 85-мм дивизионные пушки Д-44 и 100-мм противотанковые пушки МТ-12. Но есть нюанс", — отмечает Коваленко.

Обозреватель "ИС" при этом уточнил, что принципиальный нюанс состоит в следующем: это нельзя считать полноценными батальонно-тактическими группами, "поскольку у них нет штатной комплектации по технике".

"В то же время даже та техника, числящаяся на вооружении незаконных военных формирований ПМР, не вся боеспособна и частично в непригодном для использования состоянии. И если представить, что эта группировка, которую сложно назвать ударной, вторгнется в Украину, то ее полное уничтожение займет до двух недель и не больше", — считает он.

Детальнее о том, для чего Москве нужно снова разыгрывать приднестровскую карту и появится ли еще один фронт на границе с Украиной, читайте в материале "Телеграфа": Путин аннексирует Приднестровье? Появится ли новый фронт у границы с Украиной.

Напомним, ряд СМИ 22 февраля распространил информацию о том, что в Тирасполе 28 февраля состоится собрание депутатов всех уровней. На них якобы должны объявить, что Приднестровье хочет стать частью РФ и обратиться с соответствующей просьбой к российскому диктатору Владимиру Путину. В свою очередь в ГУР МО Украины опровергли эту информацию.