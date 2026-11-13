Маленький кузов і доступні запчастини: яке авто варто розглянути літнім водіям

Скільки коштують уживані машини в Україні та які недоліки має модель

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Невеликий автомобіль із помірною витратою пального може стати вдалим вибором для літніх водіїв, які шукають недороге авто для повсякденних потреб. Важливими перевагами такої машини є доступне обслуговування, невисока вартість запчастин і зручність у міських умовах.

Однією з моделей, на яку варто звернути увагу, є Suzuki Celerio. Видання What Car відзначає її практичність і добру репутацію щодо надійності, а також зазначає, що попри компактний кузов автомобіль пропонує просторий салон і місткий багажник.

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Попри компактні габарити, Celerio має достатньо місця для пасажирів на задніх сидіннях Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Компромісом стане оздоблення: матеріали салону мають недорогий вигляд, а можливості мультимедійної системи обмежені. Багатого оснащення від Celerio очікувати не слід. Модель також не вирізняється яскравим дизайном і не орієнтована на динамічну їзду – її переваги зосереджені на практичності.

В Україні вживані Suzuki Celerio коштують приблизно від $5 300 до $11 000 залежно від року випуску, технічного стану та пробігу. Нижня межа стосується ранніх машин, зокрема 2015 року. За автомобілі 2016–2018 років зазвичай просять $7 500–$9 000, а окремі новіші або краще збережені екземпляри на AUTO.RIA та RST сягають $11 000.

Ціна окремих новіших Suzuki Celerio сягає $11 000 Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")