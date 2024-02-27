У Путина рассказали, сколько паспортов РФ раздали украинцам на оккупированных территориях

Речь о миллионах

Российские оккупанты продолжают паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины. Местное МВД отчиталось о количестве выданных документов.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Так, по словам начальника ростовского Главного управления МВД Олега Агаркова, оккупанты за все время оккупации украинских территорий выдали уже свыше двух миллионов паспортов украинцам.

Кроме того, по его данным, Информационный центр МВД в Ростовской области в 2023 году поставил на учет более миллиона жителей оккупированных территорий Украины.

"В Запорожской и Херсонской областях установлены и обслуживаются серверы для приема и обработки дактокарт с подключением к централизованным учетам. Осуществляется прием и обработка дактилоскопической информации в Луганской и Донецкой народных республиках", — сказал Агарков.

Стоит отметить, что в большинстве случаев паспортизация украинцев проходит в исключительно принудительном порядке. Например, в захваченных городах украинцам, которые отказываются брать российские документы, могут просто отказать в медицинских или других базовых услугах.

Ранее "Телеграф" писал, что во временно оккупированном Донецке продолжается паспортизация уже более 5 лет. Однако в последнее время она становится более радикальной.