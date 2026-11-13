Вийшов із СІЗО під оплески: що сказав фігурант справи "Карфаген" генерал-майор СБУ Дука (відео)

Перед розмовою з журналістами він попросив не виривати його слів із контексту

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Генерал-майор СБУ Сергій Дука заперечив вину у справі "Карфаген" і закликав створити парламентську ТСК щодо керівництва НАБУ та САП. 13 листопада він вийшов із СІЗО після внесення 65 млн грн застави – його зустріли оплесками.

Відео його виходу та спілкування з журналістами оприлюднив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Пояснення фрази про смерть і подяка за заставу

На початку розмови Дука погодився відповідати на запитання за умови, що його фрази не перекручуватимуть. Він пояснив, що слова "Я не збираюсь вмирати" були відповіддю на запитання, що він хоче сказати "наостанок". За його словами, нічого "наостанок" він казати не збирається.

"Я дуже вдячний своїм побратимам та співробітникам Служби безпеки України за те, що допомогли внести безпідставну, необґрунтовану заставу, на яку в мене та моєї родини не було коштів. Я знаю, як важко заробляються ці гроші хлопцями, і з щирого серця вдячний за це", – сказав генерал-майор СБУ Сергій Дука.

"Я не вчиняв злочинів, які мені інкримінують НАБУ та САП. Я ще раз про це наголошую. Це є помстою керівників антикорупційних органів за події минулорічної давнини, а саме документування співробітників НАБУ, їх корупційних злочинів та їх керівництва", – заявив Дука.

Він також стверджує, що зібрані щодо працівників НАБУ матеріали не отримали подальшого процесуального ходу через вказівку вищого політичного керівництва держави. Дука заявив, що може це довести.

Заяви про витік матеріалів і заклик створити ТСК

За словами Дуки, під час першого етапу "Карфагену" співробітники НАБУ вилучили з кабінету першого заступника генерального прокурора документи щодо працівників бюро та осіб, наближених до керівництва антикорупційних органів. Він стверджує, що згодом ці матеріали були "злиті", і також обіцяє це довести.

"Я прошу парламентарів створити ТСК та дослідити у встановленому законом порядку діяльність керівництва НАБУ та САП, їхніх підлеглих щодо скоєння корупційних злочинів, які були нами задокументовані, але з причин, які я вам уже перед цим сказав, не були реалізовані у встановленому законом порядку", – заявив Дука.

На запитання журналістів, про які саме злочини йдеться, він відповів, що розповість усе парламентській тимчасовій слідчій комісії та дасть відкриті свідчення. Детальнішу розмову Дука запропонував провести пізніше.

Наприкінці виступу він звернувся до українців, захисників і захисниць та звинуватив антикорупційні органи в проведенні резонансних операцій у той час, коли керівництво держави вирушає на складні переговори. За твердженням Дуки, такі дії послаблюють переговорну позицію України та змушують іти на поступки щодо територіальної цілісності й суверенітету.

Що інкримінують Дуці у справі "Карфаген"

Дуці інкримінують участь у злочинній організації Андрія Осіпова та лідера "Хімпрому" Єгора Буркіна, повідомляє проєкт "ВАКС вирішив". За версією слідства, він консультував Осіпова щодо прикриття діяльності наркошопів, домовлявся від його імені з правоохоронцями та допомагав повертати доступ до арештованої криптовалюти у справі магазинів U420.

Слідство також вважає, що Дука координував безпеку шахрайських колцентрів і забезпечував Осіпову відомчі перепустки та доступ до будівлі СБУ. Під час обрання запобіжного заходу прокурор просив тримання під вартою з альтернативою застави у 100 млн грн, однак суд визначив меншу суму.

Як повідомляв "Телеграф", НАБУ проводило обшуки у трьох високопосадовців СБУ, підрозділи яких раніше брали участь у розслідуваннях справ щодо керівництва антикорупційних органів та його оточення.