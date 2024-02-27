Міністерство освіти Литви продовжить державну підтримку українських шкіл у країні

12 тисяч українських дітей навчаються у школах і дитсадках Литви

Міністерство освіти Литви продовжить державну програму з підтримки українських шкіл і класів у країні.

Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк за результатами зустрічі з командою Міністерства освіти, науки та спорту Литви.

Станом на лютий 2024 року, 12 тисяч українських дітей навчаються у школах і дитсадках Литви. З них три тисячі здобувають освіту рідною українською мовою. Це стало можливо завдяки тому, що Міністерство освіти Литви акредитувало три приватні українські школи, які нині функціонують у Вільнюсі, Клайпеді, Каунасі та Шауляї та отримують від Уряду Литви освітні субвенції на українських учнів.

"Ми не маємо наміру зупинятися. Навпаки, ми адвокуємо наш досвід відкриття українських шкіл у інших країнах Європи", — зазначив канцлер Міністерства освіти Литви Юліюс Лукошіюс.

"Цього року Литва також організує проведення українського національного мультипредметного тесту для випускників шкіл із тим, щоб діти отримали офіційні українські свідоцтва про здобуття середньої освіти", — додали в Міністерстві.

Олена Кондратюк, яка перебуває у Литві з офіційним візитом на запрошення спікерки Сеймасу Вікторії Чмілітє-Нільсен, відвідала дві українські школи, які функціонують у Вільнюсі.

"Україна дуже цінує дбайливе ставлення Литви до нашої культури і мови. Вільнюс може слугувати прикладом для інших столиць, які прихистили українських жінок і дітей", — зазначила Заступниця Голови Верховної Ради України.