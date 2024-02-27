"Украина должна возить зерно по Черному морю, а не через Польшу": поляки обратились в ЕС

Квоты на украинское зерно были отменены в 2022 году

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на протесты польских фермеров на границе. Он предлагает возобновить торговые ограничения на украинскую пищу.

Об этом сообщает Bloomberg. Сикорский призвал ЕС вернуть довоенные правила торговли с Украиной.

"Мы должны вернуться к довоенным правилам торговли, а затем начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС и едином рынке со всеми корректировками и всеми правилами, которые нужно придерживаться", — сказал министр и добавил, что ее только его взгляд.

Эта инициатива Сикорского означает, что Европейский Союз возобновит все ограничения на импорт, отмененные в 2022 году. Тогда решение было направлено на помощь Киеву в поиске новых экспортных маршрутов и предоставлении почти беспрепятственного доступа к общему рынку 27 европейских государств.

Предыдущее правительство Польши, стремясь успокоить фермеров перед проигравшими парламентскими выборами 2023 года, ввело запрет на импорт украинского зерна. Нынешняя администрация оставила это ограничение, разрешая лишь транзит украинского зерна через польскую территорию в порты на Балтийском море и другие страны ЕС.

Сикорский отметил, что ситуация кардинально поменялась. Украина снова имеет возможность экспортировать зерно через Черное море. До введения запрета Польша служила пунктом назначения для двух третей пересекавшего ЕС зерна.

" Польские фермеры не могут нести бремя всей солидарности ЕС с Украиной", – сказал министр.

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