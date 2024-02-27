Вслед за партнерами: в Белом доме ответили, направят ли своих военных в Украину
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Громкое заявление французского лидера заставило первых лиц Запада вновь вернутся к вопросу возможной отправки солдат на территорию нашей страны
Соединенные Штаты Америки (США) не станут отправлять своих военных для участия в боевых действиях в Украине. Это уточнение было сделано после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление о возможности введения войск НАТО на территорию нашей страны в будущем.
Позиция Белого дома по этому вопросу не изменилась. Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон, информирует Barron’s.
"Президент Байден ясно дал понять, что США не будут отправлять войска воевать в Украину", — заявила Уотсон.
По мнению американского лидера, Украине важно получить достаточно оружия и боеприпасов. Поэтому Конгресс должен выделить военную помощь. Именно это будет "путем к победе" над РФ, считает Байден.
Напомним, что по итогам Конференции в поддержку Украины прошла пресс-конференция, на которой Макрон сделал неоднозначное заявление. По его словам, в будущем войска НАТО могут войти на территорию Украины. Но пока этот вопрос не обсуждается, подчеркнул французский лидер.
Однако его слова уже успели прокомментировать мировые политики. В Чехии, Польше, Швеции, Германии, Италии, Великобритании, Испании заявили, что не отправят своих военных в Украину. В Канаде уклонились от прямого ответа, но подчеркнули, что проводят обучение украинских военнослужащих и оказывают другую поддержку.
Ранее "Телеграф" писал, что имел в виду Макрон, говоря об отправке солдат НАТО в нашу страну. Его слова поняли неправильно.