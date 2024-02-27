Вслед за партнерами: в Белом доме ответили, направят ли своих военных в Украину

Громкое заявление французского лидера заставило первых лиц Запада вновь вернутся к вопросу возможной отправки солдат на территорию нашей страны

Соединенные Штаты Америки (США) не станут отправлять своих военных для участия в боевых действиях в Украине. Это уточнение было сделано после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление о возможности введения войск НАТО на территорию нашей страны в будущем.

Позиция Белого дома по этому вопросу не изменилась. Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон, информирует Barron’s.

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"Президент Байден ясно дал понять, что США не будут отправлять войска воевать в Украину", — заявила Уотсон.

По мнению американского лидера, Украине важно получить достаточно оружия и боеприпасов. Поэтому Конгресс должен выделить военную помощь. Именно это будет "путем к победе" над РФ, считает Байден.

Напомним, что по итогам Конференции в поддержку Украины прошла пресс-конференция, на которой Макрон сделал неоднозначное заявление. По его словам, в будущем войска НАТО могут войти на территорию Украины. Но пока этот вопрос не обсуждается, подчеркнул французский лидер.

Однако его слова уже успели прокомментировать мировые политики. В Чехии, Польше, Швеции, Германии, Италии, Великобритании, Испании заявили, что не отправят своих военных в Украину. В Канаде уклонились от прямого ответа, но подчеркнули, что проводят обучение украинских военнослужащих и оказывают другую поддержку.

Ранее "Телеграф" писал, что имел в виду Макрон, говоря об отправке солдат НАТО в нашу страну. Его слова поняли неправильно.