Сенсационное заявление Макрона про иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, почему это реально

Михаил Шейтельман указал, что подобные случаи уже были в истории, а слова президента Франции прозвучали не просто так

Заявление о возможном направлении иностранных войск в Украину, озвученное на саммите в Париже президентом Франции Эмманюэлем Макроном, возникло по двум причинам, и эту идею действительно могут воплотить в жизнь при одном важном условии. Об этом в комментарии "Телеграфу" объяснил политтехнолог, публицист и блогер Михаил Шейтельман.

"Конечно, это реалистичная идея… Никто не шутит такими вещами. Думаю, она возникла не просто так и именно сейчас. Сложился такой момент, когда Путин открылся миру в двух ипостасях. Первое: это интервью Такеру Карлсону, по результатам которого Джо Байден сказал, что Путин сумасшедший (это же прямо следовало после этого интервью). Второе: убийство Алексея Навального. Это два важных произошедших фактора, и в Европе появились политики, которые после этого тоже готовы пойти на обострение", — подчеркивает эксперт.

Он также отметил, что у таких политиков есть понимание, что другого выхода нет, кроме уничтожения Путина вместе с его режимом, "поэтому в таких заявлениях, конечно, есть основа". При этом Шейтельман назвал главное условие, при котором европейские войска могут ввести в Украину.

"Если у нас все будет плохо на фронте. Если при отсутствии американского оружия европейцы увидят, что нам действительно грозит захват россиянами… Не сейчас, а в критической ситуации… Много раз были случаи с использованием общих контингентов из 3-5 стран. Даже сейчас в Красное море идет война против хуситов. Ее ведет коалиция из шести стран. Не НАТО, а 6 государств. Альянс не принимал такого решения. Нереально представить, что НАТО внезапно возьмется и единогласно 32 страны проголосуют за ввод войск. А отдельные 4-5 — возможно". Почему нет?!", — аргументирует политтехнолог.

*Подробнее о других возможных причинах сенсационного заявления Макрона читайте на "Телеграфе" в статье "Введение иностранных войск в Украину: возможно ли это и при каких условиях?".

Напомним, что по итогам Конференции в поддержку Украины состоялась пресс-конференция, на которой Макрон сделал неоднозначное заявление. По его словам, в будущем иностранные войска могут войти на территорию Украины. Но пока этот вопрос не обсуждается, подчеркнул французский лидер.

Как сообщалось, сенсационные слова Макрона уже успели прокомментировать мировые политики. В США, Чехии, Польше, Швеции, Германии, Италии, Великобритании, Испании заявили, что не отправят своих военных в Украину. В Канаде уклонились от прямого ответа, но подчеркнули, что проводят учения украинских военнослужащих и оказывают другую поддержку.

Ранее "Телеграф" писал, что именно имел в виду Макрон, говоря об отправке иностранных войск в нашу страну. Его слова поняли неправильно.