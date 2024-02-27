Новий законопроєкт по мобілізації завалили правками: які депутати та партії постаралися найбільше
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Всього було внесено близько 4000 правок
У Раді закінчили прийом правок до гучного законопроєкта про мобілізацію. Їх нарахували понад чотири тисячі. Найбільше змін запропонувала партія "Слуга народу".
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його даними, "слуги" внесли майже половину від загальної кількості правок — 1818.
Кількість правок по політсилам виглядає наступним чином:
- Слуга Народу — майже 2450 правок
- Батьківщина — 371
- ОПЗЖ — 356
- Європейська Солідарність — 333 (частина заявлялась при реєстрації, тож трохи менше буде на розгляді)
- Голос — 253
- Група Разумкова — 178
- Відродження — 122
- За майбутнє — 82
- Довіра — 36
- Позафракційні — 35
"Сьогодні (27 лютого — Ред.) Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки починає розгляд та підготовку до другого читання", — повідомив Железняк.
Також залізняк зробив топ депутатів, які внесли до законопроєкта найбільше правок:
Мазурашу (СН) — 374 правки
Микиша (СН) — 299
Яковлєва (СН/Розумна політика) — 249
Божик (СН/Розумна політика) — 248
Шпак (СН /Розумна політика)- 243
Фріз (ЄС) — 240
Бабій (СН/Розумна політика)- 236
Павленко (група "Платформа за життя…")- 211
Приходько (група Довіра)- 211
Петруняк (СН/Розумна політика)- 206
Зазначимо, що законопроєкт №10449, який значно посилює мобілізацію в Україні, у Верховній Раді розглянуть у другому читанні 6 березня.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у "Слузі народу" докладно розповіли про виправлення до нового законопроєкта.