Новий законопроєкт по мобілізації завалили правками: які депутати та партії постаралися найбільше

Всього було внесено близько 4000 правок

У Раді закінчили прийом правок до гучного законопроєкта про мобілізацію. Їх нарахували понад чотири тисячі. Найбільше змін запропонувала партія "Слуга народу".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його даними, "слуги" внесли майже половину від загальної кількості правок — 1818.

Кількість правок по політсилам виглядає наступним чином:

Слуга Народу — майже 2450 правок

Батьківщина — 371

ОПЗЖ — 356

Європейська Солідарність — 333 (частина заявлялась при реєстрації, тож трохи менше буде на розгляді)

Голос — 253

Група Разумкова — 178

Відродження — 122

За майбутнє — 82

Довіра — 36

Позафракційні — 35

"Сьогодні (27 лютого — Ред.) Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки починає розгляд та підготовку до другого читання", — повідомив Железняк.

Також залізняк зробив топ депутатів, які внесли до законопроєкта найбільше правок:

Мазурашу (СН) — 374 правки

Микиша (СН) — 299

Яковлєва (СН/Розумна політика) — 249

Божик (СН/Розумна політика) — 248

Шпак (СН /Розумна політика)- 243

Фріз (ЄС) — 240

Бабій (СН/Розумна політика)- 236

Павленко (група "Платформа за життя…")- 211

Приходько (група Довіра)- 211

Петруняк (СН/Розумна політика)- 206

Зазначимо, що законопроєкт №10449, який значно посилює мобілізацію в Україні, у Верховній Раді розглянуть у другому читанні 6 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у "Слузі народу" докладно розповіли про виправлення до нового законопроєкта.