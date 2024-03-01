"Не могла привести до миру": у Зеленського прокоментували проєкт угоди з РФ 2022 року і нагадали 3 факти

РФ прагне перемовин тільки з однією ціллю

Жодних реальних можливостей домовитися з Росією під час перемовин навесні 2022 року не було. РФ не змінювала умови капітуляції України.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна категорично ніколи не приймала умов, висунутих Росією.

"Ще раз про "мирні пропозиції РФ навесні 2022-го". Пропоную все-таки користуватися логікою (іронія) та повторно оцінити відомі (незмінні) факти. 1. РФ масштабно заходить в іншу країну й масово вбиває громадян цієї країни. Мета – захоплення території, переформатування держави, пряма та опосередкована окупація", — зазначив він.

Подоляк також нагадав про другий факт. За його словами, на першому й наступних етапах переговорів у Білорусі та Туреччині РФ ультимативно вимагала віддати їй уже окуповані території та юридично від них відмовитися. Він також зазначив, що Росія хотіла, щоб Україна відмовилася від своєї суб'єктності (невступ до альянсів, відмова від культурної та інформаційної ідентичності) та відмовилась від власної армії.

"Ці умови були незмінними. Де тут можна прочитати пропозицію "миру", а не безумовної капітуляції?" — зазначив радник голови ОП

Третій факт, за словами Подоляка, полягає у тому, що після тактичних поразок у північних областях України та втечі з Київщини розкрилися масові факти геноцидних практик РФ та її справжніх намірів в Україні. Це остаточно унеможливило будь-які контакти з РФ.

Подоляк підкреслив, що сьогодні РФ знову ж таки хоче знищити Україну. За його словами, для цього Росія шукає можливості виторгувати собі оперативну паузу, щоб закінчити мілітаризацію, розширити мобілізацію й на наступному етапі масштабувати бойові дії.

"Питання: навіщо періодично повертатися до неіснуючої теми й намагатися видати відомі капітулятивні вимоги РФ за щось нове, що абсолютно точно не могло привести до "миру"? Чому потрібно продовжувати не розуміти, що таке масштабне вторгнення РФ мало закінчитися лише капітуляцією України на кровожерливих умовах РФ, а не привести до "миру"?" — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, у зверненні до Федеральних зборів російський диктатор Володимир Путін натякнув, що нібито міг обговорити питання завершення війни, але за умов Росії. У проєкті мирного договору йшлося про те, що Кремль вимагав від України відмови від вступу до військових блоків, але не був проти руху "у бік членства в ЄС".

Видання The Wall Street Journal написало, чого саме вимагав Кремль від України на переговорах 2022 року. У документі, датованому 15 квітня 2022 року, описується, як учасники переговорів з обох сторін прагнули покласти край бойовим діям, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках".

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкт "мирної угоди" України з Росією від березня-квітня 2022 року Кремль уже вважає "неактуальним". За майже два роки умови змінились.