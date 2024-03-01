"Не могло привести к миру": у Зеленского прокомментировали проект соглашения с РФ в 2022 году и напомнили 3 факта

РФ стремится к переговорам только с одной целью

Никаких реальных возможностей договориться с Россией во время переговоров весной 2022 года не было. РФ не меняла условия капитуляции Украины.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Украина категорически никогда не принимала условия, выдвинутые Россией.

"Еще раз о "мирных предложениях РФ весной 2022-го". Предлагаю все-таки пользоваться логикой (ирония) и повторно оценить известные (неизменные) факты. 1. РФ масштабно заходит в другую страну и массово убивает граждан этой страны. Цель – захват территории, переформатирование государства, прямая и опосредованная оккупация", — отметил он.

Подоляк также напомнил второй факт. Он подчеркнул, что на первом и последующих этапах переговоров в Беларуси и Турции РФ ультимативно требовала отдать ей уже оккупированные территории и юридически от них отказаться. Он также отметил, что Россия хотела, чтобы Украина отказалась от своей субъектности (невступление в альянсы, отказ от культурной и информационной идентичности) и отказалась от собственной армии.

"Эти условия были неизменными. Где здесь можно прочитать предложение "мира", а не безусловной капитуляции?" — отметил советник главы ОП.

Третий факт, по словам Подоляка, состоит в том, что после тактических поражений в северных областях Украины и бегства из Киевщины раскрылись массовые факты геноцидных практик РФ и ее настоящих намерений в Украине. Это окончательно сделало невозможным любые контакты с РФ.

Подоляк подчеркнул, что сегодня РФ опять-таки хочет уничтожить Украину. По его словам, для этого Россия ищет возможности выторговать себе оперативную паузу, чтобы закончить милитаризацию, расширить мобилизацию и на следующем этапе масштабировать боевые действия.

"Вопрос: зачем периодически возвращаться к несуществующей теме и пытаться выдать известные капитулятивные требования РФ за что-то новое, что абсолютно точно не могло привести к "миру"? Почему нужно продолжать не понимать, что такое масштабное вторжение РФ должно закончиться лишь капитуляцией Украины на кровожадных условиях РФ, а не привести к "миру"?" – отметил Подоляк.

Напомним, в обращении к Федеральному собранию российский диктатор Владимир Путин намекнул, что якобы мог обсудить вопрос завершения войны, но на условиях России. Издание The Wall Street Journal написало, что именно требовал Кремль от Украины на переговорах 2022 года. В документе, датированном 15 апреля 2022 года, описывается, как участники переговоров с обеих сторон стремились положить конец боевым действиям, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках".

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что проект "мирного соглашения" Украины с Россией с марта-апреля 2022 года Кремль уже считает "неактуальным". За почти два года условия изменились.