В українських профтехах навчатимуть керувати дронами: Федоров розповів деталі

Цивільні дрони застосовують у багатьох сферах

В Україні на базі профтехів можна буде вивчитися на оператора цивільних дронів. Нову навчальну програму запровадять одразу в кількох областях.

Про це повідомив міністр трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що програма "Оператор цивільних дронів" з'явиться вже цьогоріч, у семи областях України: Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській.

"Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії", — написав міністр.

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На думку очільника Мінцифри, вміння керувати цивільним дроном — надважливо для України сьогодні.

"Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни", — підкреслив Федоров.

Він додав, що реформа профтехосвіти триває. Вже понад 200 закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціалістів. Якісна освіта — це фундамент для розвитку людського капіталу, підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна може перевиконати план щодо мільйона дронів для ЗСУ. В Україні вже існує понад 200 заводів, які будуть виробляти БПЛА.