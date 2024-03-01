В украинских профтехах будут учить управлять дронами: Федоров рассказал детали

Гражданские дроны применяют во многих сферах

В Украине на базе профтехов можно будет выучиться на оператора гражданских дронов. Новая учебная программа будет введена сразу в нескольких областях.

Об этом сообщил министр трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook. Он отметил, что программа "Оператор гражданских дронов" появится уже в этом году, в семи областях Украины: Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской.

"Благодаря поддержке Евросоюза закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. В планах еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии", — написал министр.

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По мнению главы Минцифры, умение управлять гражданским дроном — важно для Украины сегодня.

"Эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют его для документирования войны", — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что реформа профтехобразования продолжается. Уже более 200 заведений подали заявки, чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия подготовки специалистов. Качественное образование – это фундамент для развития человеческого капитала, подчеркнул министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина может перевыполнить план по миллиону дронов для ВСУ. В Украине уже существует более 200 заводов, которые будут производить БПЛА.