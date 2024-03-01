ТОВ "Українська бронетехніка" за два роки повномасштабного вторгнення наростила виробництво в десятки разів. Для безпеки компанія розосередила виробництво на десятках майданчиків по країні, повідомляють в пресслужбі компанії.

За словами генерального директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислава Бельбаса, розосередження, ретельний відбір персоналу та організація виробничого процесу в такий спосіб, щоб не накопичувати в одному місці значних обсягів готового продукту та комплектуючих, є необхідними заходами безпеки зараз.

"На жаль, вже другий рік повномасштабного вторгнення, а у нас досі інформація про оборондержпостачальників знаходиться у відкритому доступі. Ворог може спокійно перевірити локацію будь-якого підприємства, його кадастровий номер, точне місце знаходження виробничих площадок і таке інше", — констатує він.

Про те, з якими загрозами стикається компанія, як виробляються міномети та бронеавтомобілі та що кажуть українські військові про "Новатор" — у сюжеті від Deutsche Welle.