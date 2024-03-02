Від удару по багатоповерхівці в Одесі загинуло двоє малолітніх дітей: стали відомі їхні імена

Під завалами будинку можуть перебувати ще діти

Від російського удару по багатоповерхівці в Одесі загинуло семеро людей, серед них — малолітні діти. Тіла трирічного та чотиримісячного хлопчиків з-під завалів дістали рятувальники.

Їхні імена назвав в ефірі телемарафону глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Батько хлопчиків дивом вижив.

Загиблими дітьми виявились трирічний Марк і чотиримісячний Тимофій. Вони спали спокійно в ліжку разом з мамою, а їхній батько перебував в сусідній кімнаті, і чудом залишився живий.

У мережі також опублікували фото Тимофія на руках у мами.

"Увечері рятувальники знайшли тіло 4-місячного малюка, який мирно спав в обіймах мами. Його батько з самого ранку сподівався на диво. Але він втратив і дружину, і дитину. У чоловіка залишилася маленька донька", — написав очільник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Під завалами досі можуть перебувати люди

За даними глави ОВА, наразі не підтверджено місцезнаходження ще 8 людей, серед яких — двоє дітей 8 та 10 років.

Зауважимо, що постраждало внаслідок удару росіян вісім людей. Одна жінка у важкому стані, вона перебуває в лікарні. Ще три особи самостійно звернулись до медиків, а інші отримали травми середнього ступеня важкості, їхньому життю нічого не загрожує.

За даними Офісу генпрокурора, росіяни цілеспрямовано обстріляли житловий будинок в Одесі, адже поблизу будинку не було жодних військових об'єктів.

Раніше "Телеграф" писав, що розбирати завали після удару російського БПЛА по багатоповерхівці в Одесі рятувальникам допомагають службові собаки. Серед них є Тара, кане корсо, яка після того, як знайшла тіло загиблої дитини, лягла і плакала. Мережу це розчулило.