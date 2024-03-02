От удара по многоэтажке в Одессе погибли двое малолетних детей: стали известны их имена

Под завалами дома могут находиться еще дети

От российского удара по многоэтажке в Одессе погибли семь человек, среди них — малолетние дети. Тела трехлетнего и четырехмесячного мальчика из-под завалов достали спасатели.

Их имена назвал в эфире телемарафона глава Одесской ОГА Олег Кипер. Отец мальчиков чудом выжил.

Погибшими детьми оказались трехлетний Марк и четырехмесячный Тимофей. Они спали спокойно в постели вместе с мамой, а их отец находился в соседней комнате и чудом остался жив.

В сети также опубликовали фото Тимофея на руках у мамы.

"Вечером спасатели нашли тело 4-месячного малыша, мирно спавшего в объятиях мамы. Его отец с самого утра надеялся на чудо. Но он потерял и жену, и ребенка. У мужчины осталась маленькая дочь", — написал глава организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Под завалами до сих пор могут находиться люди

По данным главы ОВА, пока не подтверждено местонахождение еще 8 человек, среди которых двое детей 8 и 10 лет.

Заметим, что пострадало в результате удара россиян восемь человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, она находится в больнице. Еще три человека самостоятельно обратились к медикам, а другие получили травмы средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

По данным Офиса генпрокурора, россияне целенаправленно обстреляли жилой дом в Одессе, ведь вблизи дома не было никаких военных объектов.

Ранее Телеграф писал, что разбирать завалы после удара российского БПЛА по многоэтажке в Одессе спасателям помогают служебные собаки. Среди них есть Тара, кане корсо, после того, как нашла тело погибшего ребенка, легла и плакала. Сеть это растрогало.