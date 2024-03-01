Новий закон про мобілізацію: у Раді розповіли, чи будуть призивати аспірантів

Закон не повинен порушувати принцип рівності

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки відхилив норму нового законопроєкта про мобілізацію щодо призову аспірантів, які навчаються за власні кошти. Водночас Міносвіти розробить механізм, який не дозволить зловживати аспірантурою.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив член Комітету Федір Веніславський. За його словами, положення законопроєкту щодо аспірантів —- це друга з тих норм законопроєкту, щодо якої надійшло найбільше поправок. На першому місці — норми про відстрочку для осіб, що доглядають за людьми з інвалідністю.

"Безумовно, не може бути поділу на громадян, які навчаються в аспірантурі за кошти фізичних осіб, і на тих, які навчаються в аспірантурі за кошти державного бюджету. Це є неконституційно, воно порушує принцип рівності. Тому ми прибрали цей поділ — всі аспіранти матимуть право на відстрочку, незалежно від форми навчання", — сказав він.

Водночас Веніславський підкреслив, що далі Міністерство освіти буде розробляти механізми, в тому числі шляхом запровадження відповідних іспитів, щоб особи, які не мають реального наміру здобувати науковий ступінь, займатися наукою і не мають відповідних знань, не зловживали цим правом при вступі до аспірантури. За словами нардепа, це не залежатиме від того, за які кошти навчається людина.

Варто зазначити, що законопроєктом №10449 про мобілізацію, який було ухвалено в першому читанні Верховною Радою, передбачено позбавлення права на відстрочку аспірантів, які навчаються платно — на контракті.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про мобілізацію. В рамках підготовки до другого читання до документа було подано 4195 правок.