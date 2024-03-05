Одесу хочуть відключити від системи оповіщення — ЗМІ

Приморська окружна прокуратура міста Одеси звернулася в Господарський суд Одеської області з тим, щоб той ухвалив рішення про демонтаж системи оповіщення в м. Одеса.

Як зазначається в матеріалі Lenta.UA ., попри те, що вся закупівля і встановлення гучномовців з боку ТОВ "ІНЖЕНІРИНГ-АНАЛІТИКА" детально розписані у Prozzoro , прокурор вимагає розірвати договір про її створення і демонтувати засоби інформування населення.

"Йдеться про 150 локацій, розташованих в основному біля шкіл, дитячих садків, у місцях масового скупчення людей. Не складно догадатися, що у разі її вимкнення місто лишиться без оповіщення", — зазначається в статті.

Відповідно до джерел Lenta.UA, інтересантами, які хочуть захопити ринок з встановлення систем оповіщення є нардеп-втікач Сергій Шахов та його помічник Микола Самбожук, який є громадянином Росії, і раніше встановлював системи оповіщення в РФ.

Так, редакція hromadske стверджує, що отримала від двох незалежних джерел його депутатські звернення до прем'єр-міністра. В одному парламентар пише, що за 5-7 років планує встановити близько 150 тисяч гучномовців різних моделей по всій Україні. І просить за це гроші міжнародних партнерів. Лише на 2023 рік, за його розрахунками, потрібно було 500 мільйонів доларів.

"Поки ж, коли гинуть люди, усілякі шахови-самбожуки вирішили лишити Одесу без системи сповіщення. На додачу в цю історію встряв прокурор, який мав би пам’ятати про ст. 365 КК України, а саме: умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що може завдати істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. У даному випадку – йдеться про безпеку громадян. Це мали б пам'ятати і в суді. Адже якщо виключити систему оповіщення, як це пропонують наші можновладці, одесити, які і так ризикують власним життям через рашистів, наражатимуться ще на більшу небезпеку. Але тепер – через наших корупціонерів", — зазначають журналісти.