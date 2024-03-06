Украина готова ограничить торговлю с ЕС: в правительстве назвали условия

Киев стремится положить конец спору с Варшавой и выдвинул ЕС ряд условий

Чтобы разрядить острый политический спор с Польшей, власти Украины готовы принять новые ограничения на свою торговлю с ЕС. При этом Киев призывает блок запретить импорт российского зерна, которое все еще поступает в страны Европы через Беларусь и страны Балтии.

Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка. Информацию передает Financial Times.

"Может быть, для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно", — сказал Качка.

Но он добавил: "Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия".

Министр отметил, что Украина поддерживает новые меры, предложенные Брюсселем по ограничениям на импорт яиц, птицы и сахара с июня.

Тарас Качка признал, что производство сахара в Украине выросло до 500 тысяч тонн в период с 2022 по прошлый год: "То, насколько быстро это было сделано, может напугать всех".

Киев также недавно согласился перенаправить экспорт кукурузы в Италию и Испанию через Черное море, а не сухопутным путем через соседние страны, чтобы снизить напряженность.

"Мы добровольно прекратили экспорт кукурузы во все пять соседних стран-членов ЕС. Несмотря на это, мы экспортировали еще один новый рекордный объем — 15 млн тонн кукурузы в 2023 календарном году. Поэтому у нас есть большой спрос в других странах. Украина восполнила пробелы в производстве ЕС", — сказал Качка.

Украинский министр обвинил Москву в разжигании протестов в Польше. Это обвинение также выдвинул комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис. По мнению Качки, Москва "определенно" стоит за нападением польских фермеров в прошлом месяце на поезд с украинским зерном, который им удалось перевернуть и высыпать груз. Россияне "замешаны в случаях вандализма или диверсий, которые можно рассматривать как враждебные по отношению к Украине в целом", сказал он.

В свою очередь премьер Польши Дональд Туск согласился в необходимости запретить импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

При этом FT пишет, что добиться запрета на уровне всего ЕС будет сложно. Поскольку некоторые государства-члены выступают против такого шага из-за опасений, что он дестабилизирует глобальные рынки и усугубит экономический и социальный кризис в развивающихся странах.

Экспорт российского зерна в ЕС увеличился более чем на 50% до 1,5 млн тонн в период с 2022 по 2023 год.

Напомним, польские фермеры приступили к блокаде границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС. Блокировка пограничных пунктов митингующими продолжается. В настоящее время заблокированы все направления, а ситуация обостряется.

Ранее "Телеграф" писал, что поляки не дают проехать грузовикам с помощью для украинских военных. В частности, фуры стоят перед пунктом пропуска "Медика-Шегини".