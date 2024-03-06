"Этих и бомбить не надо": появилось видео эпичного взрыва на российской ТЭЦ в Тыве

Число раненых перевалило за два десятка

В сети появилось видео мощнейшего взрыва на ТЭЦ в Тыве (РФ), который прогремел утром 6 марта. Также продолжает расти число раненых.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Речь идет о Шагонарской ТЭЦ. Согласно обновленным данным, там ранения различной степени тяжести получили 23 человека. Некоторые из них находятся в реанимации.

В это же время интернет-паблики публикуют видео, на которых запечатлен момент взрыва. Как видно на кадрах с места событий взрыв был очень мощным, а клубы пламени, вырвавшиеся из здания, поднимались в небо на десятки метров.

По данным властей, взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Котлы ТЭЦ, утверждает администрация, якобы целы, хотя сам город Шагонар остался без центрального отопления (а это более 4 тысяч потребителей при температуре -16). Причину взрыва до сих пор не смогли установить.

Украинцы уже отреагировали на новую "бавовну" в стране-агрессоре. Например, известный блогер Денис Казанский, комментирую видео со взрывом иронично написал следующее:

"Этих и бомбить не надо! Все сами. Красота".

Другие комментарии:

Как сообщал "Телеграф", в Белгородской области России утром 5 марта произошел взрыв. После него начался пожар на Губкинской нефтебазе.