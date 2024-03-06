Для ухилянтів буде лише одне обмеження у правах: у Раді дійшли згоди, каже нардеп

Якщо закон приймуть, в ухилянтів буде лише одне обмеження у правах

У рамках продовження воєнного стану в Україні триває загальна мобілізація населення. Зараз тривають жваві обговорення щодо обмежень, які готуються для військовозобов’язаних, які ухиляються від призову.

Деяких домовленостей між нардепами уже вдалось домогтися. Як передає кореспондент "Телеграфу", про це в середу, 6 березня, на брифінгу розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

Зокрема, нардеп каже, що у ВР допускають лише одне обмеження прав. Йдеться саме про водійське посвідчення. Його планують позбавляти у випадку, якщо людина ухиляється від мобілізації.

Загалом народні депутати, як каже Веніславський, допускають далеко не всі обмеження, які були проголосовані у першому читанні закону. Зокрема, у ньому говорилось про право виїзду за кордон, розпорядження власними грошовими коштами і право керування транспортного засобу.

"Ми допускаємо лише одне обмеження — право керування транспортними засобами", — каже нардеп. Стосуватиметься це лише особи, яка не з’явилася для оформлення документів для уточнення даних чи не з’явилась за отриманою повісткою.

Як раніше повідомляв "Телеграф", з моменту набуття чинності нового закону про мобілізацію усім військовозобов’язаним в обов’язковому порядку потрібно буде оновити свої облікові дані у ТЦК. На це громадяни матимуть 30 днів. Та це можна буде зробити через Інтернет.