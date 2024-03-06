Для уклонистов будет только одно ограничение в правах: в Раде пришли к согласию, говорит нардеп

Если закон примут, у уклонистов будет только одно ограничение в правах

В рамках продолжения военного положения в Украине продолжается общая мобилизация населения. Сейчас ведутся оживленные обсуждения относительно готовящихся ограничений для военнообязанных, уклоняющихся от призыва.

Некоторых договоренностей между нардепами уже удалось добиться. Как передает корреспондент "Телеграфа, об этом в среду, 6 марта, на брифинге рассказал член комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

В частности, нардеп говорит, что в ВР допускается только одно ограничение прав. Речь идет именно о водительском удостоверении. Его планируют лишать, если человек уклоняется от мобилизации.

В целом, народные депутаты, как говорит Вениславский, допускают далеко не все ограничения, которые были проголосованы в первом чтении закона. В частности, в нем говорилось о праве выезда за границу, распоряжении собственными денежными средствами и праве управления транспортного средства.

"Мы допускаем только одно ограничение — право управления транспортными средствами", — говорит нардеп. Это касается только лица, которое не явилось для оформления документов для уточнения данных или не явилось по полученной повестке.

Как ранее сообщал Телеграф, с момента вступления в силу нового закона о мобилизации всем военнообязанным в обязательном порядке нужно будет обновить свои учетные данные в ТЦК. На это у граждан будет 30 дней. Но это можно сделать через Интернет.