У Київ приїхав британський міністр оборони й не з пустими руками: що обіцяє

Країна-партнерка планує придбати важливе озброєння

Під час візиту до Києва 7 березня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив, що Збройним силам України (ЗСУ) буде виділено 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 000 безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Це на 125 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж було оголошено раніше.

Велика Британія придбає для України понад 10 тисяч дронів, включаючи більшість безпілотників FPV, 1000 ударних, а ще розвідувальні та морські безпілотники. Про це повідомляє видання "Європейська правда".

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Шаппс оголосив про новий пакет підтримки для ЗСУ та виділення на нього 325 мільйонів фунтів стерлінгів. Ця сума на 125 мільйонів фунтів стерлінгів більша, ніж було оголошено раніше.

Кошти спрямують на закупівлю понад 10000 безпілотників:

переважну більшість складуть FPV-дрони;

близько 1000 ударних безпілотників;

розвідувальні та морські БПЛА.

Як відомо, Велика Британія разом з Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів". Лідери країн пообіцяли, що забезпечать ЗСУ потрібними БПЛА.

В січні прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідав Київ. Тоді він оголосив, що Лондон виділить 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво різних безпілотних літальних апаратів для української армії. Серед них будуть дрони зокрема і британського виробництва.

Візит Шаппса до України

Британський міністр 7 березня здійснив свій третій візит до України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим у супроводі адмірала Тоні Радакіна, начальника штабу Збройних сил Великої Британії.

Під час зустрічі було обговорено продовження оборонної співпраці між двома країнами. Зеленський подякував британському уряду та народу за їхню лідерську підтримку України та її народу. За його словами, візит Шаппса до Києва є одним зі способів висловити підтримку нашої країни.

Україна назначила нового посла у Великій Британії

Увечері 7 березня стало відомо про затвердження нової кандидатури посла України у Британії. Йдеться про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Запит вже направлений до британської сторони, Київ очікує на відповідь.

Можливе призначення Залужного послом України в Лондоні не для всіх стало несподіванкою. Чутки про це ходили ще після відправлення його у відставку з посади Головномандувача ЗСУ. Нагадаємо, що місце посла було вакантне з липня 2023 року. Тоді Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка, який обіймав посаду посла України у Великій Британії з 2020 року.

Раніше "Телеграф" писав, як президент України прокоментував затвердження кандидатури Залужного на посаду посла в Великій Британії. Нове призначення Зеленський обговорив з Шаппсом під час особистої зустрічі.