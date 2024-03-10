"Наш прапор — синьо-жовтий": Кулеба відповів на скандальну заяву Папи Римського

Дипломат застеріг Ватикан від повторення помилок

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував нещодавню заяву Папи Римського Франциска про те, що Київ повинен мати сміливість, аби підняти "білий прапор" та припинити бойові дії. Дипломат заявив, що у нас лише синьо-жовтий прапор.

За словами Кулеби, найсильнішим є той, хто стає на бік добра, а не намагається зрівняти обидві сторони та назвати це "переговорами". Про це глава зовнішньополітичного відомства написав в обліковому записі в соцмережі Х (колишній Twitter).

Кулеба відповів на заяву Папи Римського

"Найсильніший той, хто в битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це "переговорами"… Наш прапор — синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів", ― написав Кулеба.

Міністр наголосив, що стратегія Ватикану щодо "білого прапора" відома ще з першої половини минулого століття. Він закликав Папу Римського не робити історичних помилок. Натомість варто послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за своє власне життя.

Кулеба також подякував главі Католицької церкви за його молитви про мир. Міністр запросив понтифіка особисто відвідати Україну, щоб підтримати всіх християн.

Нагадаємо, що Папа Римський зробив резонансну заяву про те, що Київ має підняти "білий прапор". Він є символом капітуляції. Україні, за його словами, слід домовлятися з Росією про припинення бойових дій. Для цього Києву треба знайти сміливість, упевнений глава Ватикану.

Українці бурхливо відреагували на слова понтифіка. Дехто навіть порівняв його зі z-пропагандистами (тобто прокремлівськими журналістами), звернувши увагу на схожість наративів.

Світові політики також прокоментували скандальну заяву Папи Римського Франциска. Вони зійшлися на думці, що Україна не зобов’язана капітулювати.

Пресслужба Ватикану спробувала пояснити слова понтифіка, які викликали резонанс у суспільстві. Там заявили, що він не говорив про капітуляцію України. Нібито він мав на увазі необхідність мирних переговорів між Києвом та Москвою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на заяву Папи Римського відреагували в УГКЦ. Блаженніший Святослав чітко дав зрозуміти — Україна не здасться.