"Наш флаг — сине-желтый": Кулеба ответил на скандальное заявление Папы Римского

Дипломат предостерег Ватикан от повторения ошибок

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал недавнее заявление Папы Римского Франциска о том, что Киев должен иметь смелость, чтобы поднять "белый флаг" и прекратить боевые действия. Дипломат заявил, что у нас только сине-желтый флаг.

По словам Кулебы, сильнейшим является тот, кто становится на сторону добра, а не пытается сравнять обе стороны и назвать это "переговорами". Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter).

Кулеба ответил на заявление Папы Римского

"Самый сильный тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами"… Наш флаг — сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги", ― написал Кулеба.

Министр подчеркнул, что стратегия Ватикана насчет "белого флага" известна еще с первой половины прошлого века. Он призвал Папу Римского не совершать исторических ошибок. Вместо этого стоит последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за свою собственную жизнь.

Кулеба также поблагодарил главу Католической церкви за его молитвы о мире. Министр пригласил понтифика лично посетить Украину, чтобы поддержать всех христиан.

Напомним, что Папа Римский сделал резонансное заявление о том, что Киев должен поднять "белый флаг". Он является символом капитуляции. Украине, по его словам, следует договариваться с Россией о прекращении боевых действий. Для этого Киеву нужно найти смелость, уверен глава Ватикана.

Украинцы бурно отреагировали на слова понтифика. Некоторые даже сравнили его с z-пропагандистами (то есть, прокремлевскими журналистами), обратив внимание на схожесть нарративов.

Мировые политики тоже прокомментировали скандальное заявление Папы Римского Франциска. Они сошлись во мнении, что Украина не обязана капитулировать.

Пресс-служба Ватикана попыталась объяснить слова понтифика, вызвавшие резонанс в обществе. Там заявили, что он не говорил о капитуляции Украины. Якобы он имел в виду необходимость мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на заявление Папы Римского отреагировали в УГКЦ. Блаженнейший Святослав четко дал понять ― Украина не сдастся.