Ігнат пояснив зміну назви каналу командувача Повітряних Сил Олещука в Телеграм: в Раді натякають на відставку

У Повітряних силах чутки не підтвердили

У мережі пішли чутки про те, що у керівництві Повітряних сил ЗСУ можуть відбутися зміни. Втім, у самих ПС ситуацію прокоментували дуже розмито.

Як повідомив у своєму telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко, є чутки, що це також може зачепити й Військово-морські сили.

"Скоріш за все, будуть зміни в керівництві Повітряних сил ЗСУ… Загалом, чекаємо. Але є такі чутки, що і ВМС, і Повітряні Сили будуть зміни", — написав він.

На тлі цього користувачі мережі також звернули увагу на те, що офіційний telegram-канал командувача ПС ЗСУ Миколи Олещука змінив назву та основне фото на більш нейтральне без згадування імені.

"Телеграф" вирішив поцікавитися про те, що відбувається навколо Олещука у спікера Повітряних сил Юрія Ігната, проте той зазначив, що не має жодної інформації для розголошення.

"Ну вирішив оновити канал собі", — коротко прокоментував Ігнат.

Як повідомлялося раніше, напередодні в мережі з’явилася інформація про те, що росіяни нібито змогли вразити ракетою "Іскандер" українську установку Patriot, перекинуту ближче до фронту для боротьби з російською авіацією. Ексзаступниця голови Міноборони Ганна Маляр своєю чергою зазначила, що росіяни часто роблять такі вкидання, щоб оцінити реакцію ЗСУ, а тому запропонувала не дивуватися з того, що жодної реакції немає.