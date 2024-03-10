Игнат объяснил изменение названия канала командующего Воздушных сил Олещука в Телеграмм: в Раде намекают на отставку

В Воздушных силах слухи не подтвердили

В сети пошли слухи о том, что в руководстве Воздушных сил ВСУ могут произойти изменения. Впрочем, в самих ВС ситуацию прокомментировали весьма размыто.

Как сообщил в своем telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко, есть слухи, что это также может коснуться и Военно-морских сил.

"Скорее всего, будут изменения в руководстве Воздушных сил ВСУ… В общем, ждем. Но есть такие слухи, что и ВМС, и Воздушные Силы будут изменения", — написал он.

На фоне этого пользователи сети также обратили внимание на то, что официальный telegram-канал командующего ВС ВСУ Николая Олещука изменил название и заглавное фото на более нейтральное без упоминании имени.

"Телеграф" решил поинтересоваться о том, что происходит вокруг Олещука у спикера Воздушных сил Юрия Игната, однако тот отметил, что не имеет какой-либо информации для разглашения.

"Ну решил обновить канал себе", — кратко прокомментировал Игнат.

Как сообщалось ранее, накануне в сети появилась информация о том, что россияне якобы смогли поразить ракетой "Искандер" украинскую установку Patriot, которая была переброшена ближе к фронту для борьбы с российской авиацией. Экс-заместитель главы Минобороны Анна Маляр в свою очередь отметила, что россияне часто делают такие вбросы, чтобы оценить реакцию ВСУ, а потому предложила не удивляться тому, что никакой реакции нет.