Дороги "сыплются": Кубраков рассказал о проблеме с ремонтом и сделал неутешительный прогноз

Международные банки могут дать деньги на содержание только части дорог

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры не хватает средств на эксплуатацию украинских дорог. Их может не хватить даже на первую половину года.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил вице-премьер по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, состояние дорог в некоторых регионах, которые не были отремонтированы до 2021 года, неудовлетворительное, они буквально "сыплются".

В то же время Кубраков отметил, что, несмотря на нехватку средств в государственном бюджете, Минвосстановления работает с ЕБРР, с Европейским инвестиционным банком и Всемирным банком. Министерство хочет привлечь новые кредиты и держать хотя бы основную международную сеть в нормальном состоянии.

По словам вице-премьера, проекты за средства международных доноров будут касаться преимущественно дорог, ведущих к границам и пунктам пропуска. В то же время он подчеркнул, что дороги, ведущие к линии фронта, будут ремонтировать за счет госбюджета.

Напомним, вице-премьер по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина официально начала переговоры с регуляторными органами США и ЕС по возобновлению полетов пассажирских самолетов в стране. Также ведутся переговоры с Управлением гражданской авиации Израиля.