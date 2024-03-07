Польща хоче допомогти, але…: Туск зробив дуже неприємну для України пропозицію

Польські фермери продовжують блокаду кордону з Україною

Польща запропонує Європейському Союзу скасувати торгові преференції для України. Їх було надано після початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Dziennik Gazeta Prawna. Він зазначив, що планує обговорити це питання з керівниками європейських інституцій та лідерами країн ЄС.

"Потрібні зміни, які б захищали європейський і польський ринки та польських виробників. Під змінами ми розуміємо необхідність повернення плюс-мінус до правил, які діяли в товарообігу з Україною та іншими країнами до початку війни", — підкреслив польський прем'єр.

Водночас Туск заявив, що Польща не має наміру закривати кордон для товарів з України. За його словами, Польща дуже хоче допомагати Україні, але має одночасно захищати європейський та польський сільськогосподарський ринки.

Нагадаємо, заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна готова прийняти нові обмеження на свою торгівлю з ЄС. При цьому Київ закликає блок заборонити імпорт російського зерна, яке все ще надходить до країн Європи через Білорусь та країни Балтії.