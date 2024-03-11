Останавливают украинские автобусы и удерживают пассажиров: Кубраков сообщил плохие новости из Польши

Пассажирами автобусов в большинстве своем являются женщины с малолетними детьми и социально незащищенные слои населения

Ситуация на польско-украинской границе продолжает оставаться напряженной. Так, сообщается, что польские протестующие и полиция якобы останавливают пассажирские автобусы, следующие в Польшу и те, что возвращаются из Польши. Пассажиров держат на границе без каких-либо объяснений.

Об этом пишет Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры. Соответствующее сообщение он сделал в сети X (Twitter).

"Отмечаем, что эти действия недопустимы в отношении граждан Украины. Во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу, и люди, пересекающие границу транзитом. Попытка сделать их заложниками протеста выглядит неуместной для цивилизованного мира", — отметил в своем сообщении вице-премьер.

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Вместе с этим визуального подтверждения этой новости пока нет.

Напомним, 16 февраля, польские фермеры перекрыли последний пункт пропуска на польско-украинской границе. 9 марта стало известно о том, что один из пунктов временно разблокирован. Речь идет о пункте пропуска "Краковец". Он будет оставаться разблокированным ориентировочно до 13 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск сделал очень неприятное предложение для Украины. Так, Польша призвана предложить Европейскому Союзу отменить торговые преференции для Украины.