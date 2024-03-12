Шукають російських агентів: СБУ нагрянула з новими обшуками в УПЦ МП, серед підозрюваних - піп

Група діяла на замовлення ФСБ

Служба безпеки України у вівторок, 12 березня, проводить обшуки в російських агентів. Вони діяли під прикриттям Української православної церкви московського патріархату.

Цю інформацію підтверджують джерела "Телеграфу" у правоохоронних органах. Зазначається, що члени агентурної мережі здійснювали інформаційні диверсії.

Діяли вони на замовлення ФСБ, а керівником групи був один зі священнослужителів московського патріархату.

Також у мережі зʼявились фото з місця обшуків.

Зауважимо, що нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) у Черкаській області, який вихваляв російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини. Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення. На своїй сторінці у Фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України. Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників.

Раніше "Телеграф" писав, що комітет Верховної Ради одноголосно підтримав законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією. Тобто може бути обмежена діяльність УПЦ МП в Україні.