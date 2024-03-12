У лютому майже 1 тисяча українських сімей отримала допомогу від PIN-UP Foundation

Волонтери благодійного фонду PIN-UP Foundation у рамках проєкту LINE-UP забезпечили 978 українських сімей з прифронтових територій України товарами першої необхідності

Волонтери гуманітарного проєкту LINE-UP, який було запущено благодійним фондом PIN-UP Foundation, вже понад півроку регулярно виїздять у населені пункти України. У лютому волонтери здійснили 13 гуманітарних поїздок у 32 населені пункти Харківської, Донецької та Запорізької областей. Загалом волонтерами PIN-UP Foundation у лютому було доставлено 15 468 кг різних товарів — це продуктові, побутові медичні, дитячі набори, а також — книжки для дітей, підгузки, корм для тварин і паливні брикети. Таким чином допомогу від фонду в лютому отримали 978 сімей (2 600 людини).

"Кожен виїзд наших волонтерів спрямований на допомогу українцям, які проживають на деокупованих чи прифронтових територіях країни. Сьогодні вони позбавлені можливості на нормальне життя, тому наша місія — принести надію та підтримку в кожен дім, який отримує нашу допомогу", — прокоментувала Марина Ільїна, президентка благодійного фонду PIN-UP Foundation.

Всього за період роботи проєкту LINE-UP допомогу від фонду отримали понад 20 тис українців з деокупованих та прифронтових територій України.

PIN-UP Foundation — це благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України. Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.