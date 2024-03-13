В Раде отменили рассмотрение громкого законопроекта о мобилизации: известны детали

Первые правки начали рассматривать только через три недели после их подачи

Во вторник, 12 марта, во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке относительно нового законопроекта о мобилизации было проголосовано за важную правку. В среду, на следующий день, заседание должно было продолжиться, но его отменили.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко. Он подчеркнул, что Комитет проработал всего один час над правками и закрыл заседание.

"Проработал меньше часа и закрыл заседание, объявив следующее заседание на сегодняшний день. А теперь и оно отменено", — пишет депутат.

По его словам, подача последних поправок относительно нового законопроекта о мобилизации и демобилизации завершилась 21 февраля. То есть, только через три недели после этого Комитет начал работу над правками.

"Это просто издевательство над военными и их семьями, которые ожидают, чтобы этот законопроект установил сроки службы, дал возможность уволиться инвалидам и прошедшим плен и так далее", — добавил Гончаренко.

Он также отметил, что вслед за Верховной Радой и Комитет по нацбезопасности и обороне фактически пошел в СЗЧ (самовольное уход из части).

Напомним, что в Раде объяснили, почему нардепов не мобилизуют на фронт. Ведь, по словам депутатов, их призыв не повлияет на войну, потому что это очень небольшое количество людей. В Раде всего 180 военнообязанных народных избранников, то есть примерно две роты.

Ранее "Телеграф" писал, что ждет уклонистов по новому законопроекту о мобилизации.