Справа про сплату Банком Альянс боргу в 1 млрд грн перед НЕК "Укренерго": коли чекати рішення суду

Наслідком рішення суду може стати ліквідація банку у зв'язку із неплатоспроможністю

14 березня в Північному апеляційному суді відновляться слухання у справі щодо боргу Банку Альянс за банківською гарантією перед НЕК "Укренерго", який фінустанова відмовляється сплачувати.

Про це повідомляє "Comments"

Рішення про cплату Банком Альянс 1,113 млрд грн на користь НЕК "Укренерго" Господарський суд м. Києва ухвалив ще в грудні 2022 року. Вже наступного місяця Банк Альянс оскаржив ухвалу суду першої інстанції. Втім, замість відведених законом 60 днів, Північний апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу фінустанови вже 14 місяців, впродовж яких адвокати Банку Альянс використали вже всі доступні процесуальні інструменти затягування розгляду справ – клопотання, зустрічні позови, відвід суддям. Є вірогідність, що для банку, який має найбільший серед українських банків борг перед НБУ з неповернутого рефінансування (на 1 січня 2024 р. складає 700 млн грн) виплата банківської гарантії в більш ніж 1 млрд грн може мати критичне значення.

Щоправда, остання перерва у справі, несподівано, виникла у зв’язку з вимогою НЕК "Укренерго" про забезпечення позову, яку держустанова намагалась задовольнити впродовж 3 місяців у судах всіх інстанцій, дійшовши до Верховного суду. Після відмови вищої касаційної інстанції задовольнити вимогу НЕК "Укренерго" зупинене провадження у справі, нарешті, буде відновлено.

Чи зможе Північний апеляційний суд поставити крапку у цій справі, а держава покрити завдані їй збитки, стане відомо 14 березня.

Варто нагадати, що на початку повномасштабної агресії рф в 2022 році афілійована з Ігорем Коломойським компанія Юнайтед Енерджі отримала від НЕК "Укренерго" електроенергію на майже мільярд гривень, за яку не сплатила. Державна компанія звернулась до Банку Альянс, який видав банківську гарантію під договір з врегулювання небалансів енергії, укладений між Юнайтед Енерджі та НЕК "Укренерго", з вимогою сплатити борг Юнайтед Енерджі за гарантійним випадком.

Справа щодо несплати Юнайтед Енерджі коштів НЕК "Укренерго" та участі в цій справі Банку Альянс також розслідується НАБУ. У кримінальному провадженні №52022000000000091 НАБУ та САП оголосили про підозру 4 особам, серед яких голова правління банку Альянс Юлія Фролова та колишній начальник департаменту адміністратора розрахунків Укренерго Дмитро Кондрашов. Всі підозрювані оголошені в розшук.

Це не перша справа, в якій Банк Альянс відмовляється сплатити банківську гарантію на користь державних органів та підприємств. Серед постраждалих: Міністерство оборони України, АТ "Укртрансгаз", Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".