Таксує через Uklon в робочий час? Що відомо про депутата Березянського, що потрапив у скандал у Кременчуці

Журналісти пов’язали депутата з профілем водія Uklon, у якому нарахували майже 5 тисяч поїздок

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Заступник директора КП "Теплоенерго" міста Кременчук та депутат Кременчуцької міськради Олександр Березянський міг у робочий час працювати водієм таксі Uklon. Щодо цієї інформації, яку встановили журналісти, проводиться внутрішнє розслідування.

Про це повідомив "Кременчуцький Телеграф", журналісти якого дослідили активність Березянського в сервісі Uklon, його роботу в "Теплоенерго" та можливе поєднання службових обов’язків із поїздками як водія. Після цього мер Кременчука Віталій Малецький дав доручення провести внутрішнє розслідування щодо діяльності Березянського.

Хто такий Олександр Березянський

Березянський уперше став депутатом Кременчуцької міської ради у 2010 році, розповідає у відеорозслідуванні "Кременчуцький Телеграф". У 2015 він балотувався до Полтавської обласної ради від "Опозиційного блоку", але не пройшов. Наступного року від цієї ж політичної сили брав участь у проміжних виборах до Верховної Ради.

Олександр Березянський Джерело: facebook.com/BerezyanskiyAlexandr

У 2020 році Березянського обрали до Кременчуцької міськради від партії "Опозиційна платформа – За життя". На початку 2021 року він став заступником директора комунального підприємства "Теплоенерго". За фахом посадовець – юрист; свою роботу на підприємстві він описав як переважно юридичну.

У розмові з журналістами Березянський також підтвердив, що має бронювання від мобілізації. Він наголосив, що почав працювати на підприємстві ще до повномасштабного вторгнення.

"Так, звичайно, я заброньований. Я працюю в комунальному підприємстві з 2021 року, тобто не з 2022-го, коли війна почалася, а з початку 2021 року", – сказав посадовець.

Які поїздки привернули увагу журналістів

Редакція описала дві поїздки, пасажирками під час яких були її працівниці. Першу замовили через Uklon 17 червня 2026 року: приїхав бордовий Ford Fusion, а водія на ім’я Олександр співробітниця впізнала як Березянського. На той момент у профілі було зазначено 3 754 виконані поїздки та вісім місяців роботи із сервісом.

Другу поїздку журналісти зафіксували 15 вересня о 14:40. За їхніми даними, автомобіль, ім’я та фотографія водія були ті самі, а кількість поїздок зросла на 1189. Саме час цієї поїздки став одним із питань до посадовця та його роботодавця.

У відповідях на інформаційні запити "Теплоенерго" повідомило, що в червні Березянський перебував у щорічній відпустці тривалістю 24 календарні дні. Натомість 15 вересня він виконував посадові обов’язки дистанційно. Такий формат роботи для нього запровадили ще в червні 2023 року.

За табелем обліку робочого часу, 15 вересня заступник директора відпрацював трохи більше ніж вісім годин. Його зарплата за вересень становила 41 тисячу гривень, а за червень, у якому він був у відпустці, – майже 54 тисячі гривень.

Як Березянський пояснив можливе таксування

Посадовець заперечив роботу водієм Uklon та пояснив пересування містом службовими завданнями й відвідуванням об’єктів.

"Я пересуваюся містом, певними об’єктами. Зараз такий час і такий формат роботи, що не потрібно постійно сидіти на робочому місці", – заявив Березянський.

Журналісти також порушили питання декларування доходів. За їхніми даними, Березянський зареєстрований як фізична особа – підприємець, однак у його декларації за 2025 рік доходів від підприємницької діяльності немає. У декларації також не зазначено рухомого майна, а автомобіль, яким він користувався, зареєстрований на жінку з місцем реєстрації в Києві.

Редакція звернулася до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням перевірити викладені обставини та надати їм оцінку в межах повноважень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Вищий антикорупційний суд узяв під варту генерала СБУ Сергія Дуку. Він є одним із підозрюваних у справі злочинної організації, яку викрили під час операції "Карфаген".