"Нехай розкажуть про ситуацію на фронті": Сирський, Умєров та "Слуги" обговорять закон про мобілізацію в Раді

"СН" не розраховує на голоси від фракцій "Батьківщина", "Голос" та "Євросолідарність", які, за її власними словами, "грають у популізм"

У п’ятницю, 15 березня, планується проведення закритої зустрічі лідерів фракції "Слуга народу" з міністром оборони Рустемом Умєровим щодо ухвалення законопроєкту про мобілізацію. На зустрічі також буде присутній нещодавно призначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це повідомили співрозмовники видання "Телеграф". Зазначається, що під час засідання обговорюватиметься актуальна ситуація на фронті.

"Нехай вони нам розкажуть реальну ситуацію на фронті. Нехай розкажуть це депутатам, які потім дивитимуться людям у вічі", — сказав "Телеграфу" один з лідерів комітету.

Крім того, у "СН" не розраховує на голоси від фракцій "Батьківщина", "Голос" та "Євросолідарність", які, за її власними словами, "грають у популізм". Таким чином, на допомогу монобільшості знову прийдуть депутатські групи "За майбутнє", "Довіра" та колишні депутати від ОПЗЖ.

Найближчим часом комітет синхронізує пропозиції та вправлення у законопроєкті, за які згодні проголосувати у "СН", щоб не витрачати час на розгляд 4 000 пропозицій про поправки.

"Зробимо таблицю, і в залі її відстоюватимемо", — каже співрозмовник видання.

За його словами, закон може бути ухвалено вже наприкінці березня.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Популізм проти мобілізації: коли Рада проголосує законопроєкт і кому нададуть відстрочку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розкритикував процес редагування нового законопроєкту про мобілізацію. Він жорстко висловився щодо можливого запровадження броні за гроші.