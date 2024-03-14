"Запитували штабних щурів, а не військових": екснардеп, боєць ЗСУ жорстко висловився про законопроєкт про мобілізацію

Досвідчених військових при формуванні законопроекту могли зовсім не питати про потреби армії

При складанні нового законопроєкту про мобілізацію, ймовірно, кваліфікованих військових зовсім не питали про те, що справді зараз потрібно фронту. Натомість рішення приймали люди, які в цьому нічого не розуміють.

Таку думку "Телеграфу" висловив колишній народний депутат, а нині військовослужбовець Ігор Луценко. Він розуміє, чому ні президент, ні депутати не хочуть брати на себе відповідальність за законопроєкт, попри заяви щодо необхідності.

"Якщо говорити конкретно щодо законопроєкту, я впевнений, що ніхто взагалі кваліфікованих військових не питав, що справді потрібно. Запитували якихось штабних щурів, які не розуміють, що необхідно на фронті, і мислять категоріями Другої світової війни", — зазначив Луценко.

Він також вважає, необхідність обов’язкової мобілізації була б набагато меншою, якби в Силах оборони України існував правовий механізм, що дозволяє більш ефективно використовувати добровольців, там де потрібні фахівці.

Також було б краще, якби фахівців, які не потрібні у своїх частинах, можна було б ефективно та швидко переводити до інших підрозділів. За його словами, зараз цей процес займає в середньому від шести до дев’яти місяців.

"І тоді, можливо, виявиться, що і боєздатність армії зросте, і потреба в таких масових залученнях, облавах на вулицях буде не така висока. Але давайте використовувати тільки ефективних людей, хто вже хоче воювати", — пояснює Луценко.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Популізм проти мобілізації: коли Рада проголосує законопроєкт і кому нададуть відстрочку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кабміні планують внести зміни до системи бронювання військовозобов’язаних. Таким чином бронювання планують прив’язати до рівня зарплати.