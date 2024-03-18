Китай будет участвовать саммите по Украине в Швейцарии? Посол высказал позицию КНР

В КНР заверяют, что всегда выступает за мирные переговоры

Возможность участия Китая в мирном саммите по Украине, запланированном на весну этого года в Швейцарии, не исключена. КНР выступает за содействие мирным переговорам.

Такое заявление сделал посол Китая в Швейцарии Ван Шихтин в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. Однако, по его словам, он не верит в слишком большую внешнеполитическую активность.

Посол подчеркнул, что его страна внимательно следит за планами переговоров и "рассматривает возможность участия".

"Китай выступает за содействие мирным переговорам и всегда был предан этому. И мы также представили стратегию политического прекращения конфликта: необходимо уважать территориальный суверенитет всех стран и соблюдать Устав ООН. Кроме того, все стороны должны работать над прекращением войны. Мы должны предотвратить ухудшение кризиса или даже выход из-под контроля. Мы внимательно следим за украинской конференцией, которую будет принимать Швейцария, и рассматриваем возможность участия", – сказал он.

Также Ван Шихтин подверг критике санкции против страны-агрессора, ссылаясь на то, что якобы этот шаг никак не решает проблему.

"Односторонние санкции не могут прекратить конфликт. Они только создают новые проблемы. Поэтому Китай исключает односторонние санкции, которые не были одобрены Советом Безопасности ООН", — считает посол.

Отвечая на замечание журналиста о том, что не оказывая давления на Россию Китай помогает агрессору, Шихтин сказал, что не считает такую критику обоснованной и справедливой, так как "Китай всегда поддерживал мирные переговоры".

На уточнение, поддерживает ли КНР РФ военными средствами он ответил, что "Китай не подливает масла в огонь и не наживается на этом. … Китай не продает летальное оружие регионам конфликта и привлеченным сторонам".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия не будет принимать участия в мирном саммите. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что даже если страну-агрессора позовут, она не поедет.