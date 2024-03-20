В Україні справжній "бум" оборонки, проте є два "але" - Washington Post

Українська оборонна промисловість переживає справжній бум, але місцевого виробництва недостатньо, щоб компенсувати втрату міжнародної підтримки. Крім того, мають пройти ще десятиліття, щоб українська оборонка змогла почати виробляти високотехнологічні системи. Про це йдеться в матеріалі Washington Post.

"На жаль, без допомоги, як військової, так і фінансової, наших західних партнерів, наших друзів, в тому числі зі Сполучених Штатів, ми не зможемо повністю задовольнити потреби Збройних Сил України", — заявив в інтерв’ю виданню заступник генерального директора ТОВ "Українська бронетехніка" Максим Полив'яний.

За його словами, ускладнена логістика та різке зростання міжнародного попиту, що призвело до дефіциту пороху та ракетного палива на світовому ринку, є суттєвими стримуючими факторами для розвитку оборонного комплексу. "В Україні це призвело до періодичних зупинок виробництва", — констатує Полив’яний.

Також заступник генерального директора "Української бронетехніки" відзначає зростання кількості ракетних ударів по підприємствах ВПК.

За його словами, "Українська бронетехніка" та інші виробники зброї та військової техніки перенесли частину свого виробництва за межі України.

Як захисний захід, компанії розбивають виробничі етапи або дублюють їх і розміщують у різних місцях, — все це зменшує обсяги виробництва.

Окрім того, на цей час вітчизняна оборонка не може виробляти високотехнологічні системи. "Щоб освоїти таке виробництво, щоб побудувати таке виробництво, мають пройти десятиліття", — додав Полив’яний.