В Украине настоящий "бум" оборонки, но есть два "но" — Washington Post

Украинская оборонная промышленность переживает настоящий бум, но местного производства недостаточно, чтобы компенсировать потерю международной поддержки. Кроме того, должны пройти еще десятилетия, чтобы украинская оборонка смогла начать производить высокотехнологичные системы. Об этом говорится в материале Washington Post.

"К сожалению, без помощи как военной, так и финансовой наших западных партнеров, наших друзей, в том числе из Соединенных Штатов, мы не сможем полностью удовлетворить потребности Вооруженных Сил Украины", — заявил в интервью изданию заместитель генерального директора ООО "Украинская бронетехника" Максим Поливянный.

По его словам, усложненная логистика и резкий рост международного спроса, повлекший дефицит пороха и ракетного топлива на мировом рынке, являются существенными сдерживающими факторами для развития оборонного комплекса. "В Украине это привело к периодическим остановкам производства", — констатирует Поливянный.

Также заместитель генерального директора "Украинской бронетехники" отмечает рост ракетных ударов по предприятиям ВПК.

По его словам, "Украинская бронетехника" и другие изготовители оружия и военной техники перенесли часть своего производства за пределы Украины.

В качестве защитных мер компании разбивают производственные этапы или дублируют их и размещают в разных местах — все это уменьшает объемы производства.

Кроме того, в настоящее время отечественная оборонка не может производить высокотехнологичные системы. "Чтобы освоить такое производство, чтобы построить такое производство, должны пройти десятилетия", — добавил Поливянный.