Курйоз дня: у ТРЦ під Києвом чоловік вкрав кришку від унітазу та укатив на своїй Toyota Camry (відео)

Автомобіль уже вирахували за номерами

У торгово-розважальному центрі Avenir Plaza у Бучі сталася курйозна ситуація — один із відвідувачів вкрав із туалету кришку для унітазу. Ретельно сховавши її, він попрямував до свого автомобіля Toyota Camry.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст та громадський діяч Костянтин Андріюк. Він також опублікував запис із камер відеоспостереження у торговому центрі.

Андріюк зазначив цікаву деталь, що автомобіль злодюжки з ТРЦ коштує близько 30 тисяч доларів. Проте власник дорогого авто з якихось причин вирішив безкоштовно придбати річ із громадського туалету.

"Вкрав з публічного туалету кришку для унітазу, в ТРЦ Avenir Plaza в Бучі. Загорнув її в куртку. Далі сів за кермо Toyota Camry, приблизно за 30 штукарів бакинських. Увага, знавці! Питання: скільки кришок від унітазів потрібно вкрасти, щоб купити Camry?", — пише автор посту.

На записах з камер у ТРЦ видно, що чоловік несе в руках чорну куртку, під якою ховається та сама кришка. Він ретельно закриває вкрадену річ і прямує через весь магазин, щоб залишитися непоміченим. Однак непоміченим у нього все ж таки не вийшло залишитися.

На камеру потрапили номерні знаки злодіїв. Користувачі мережі вже знайшли авто за номерами у базі ДАІ та з’ясували, що вона зареєстрована у Подільському районі Києва. Вони також уже залишили свої відповідні коментарі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Волині учень однієї зі шкіл вкрав у свого вчителя з гаманця 6000 євро та 600 доларів. Побачивши, що до школи прибула поліція, він втік полями.