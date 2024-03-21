Курьез дня: в ТРЦ под Киевом мужчина украл крышку от унитаза и укатил на своей Toyota Camry (видео)

Автомобиль уже вычислили по номерам

В торгово-развлекательном центре Avenir Plaza в Буче произошла курьезная ситуация — один из посетителей украл из туалета крышку для унитаза. Тщательно спрятав ее, он направился к своему автомобилю Toyota Camry.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и общественный деятель Константин Андриюк. Он также опубликовал запись с камер видеонаблюдения в торговом центре.

Андриюк указал на интересную деталь, что автомобиль воришки из ТРЦ стоит порядка 30 тысяч долларов. Тем не менее владелец дорогого авто по каким-то причинам решил бесплатно обзавестись вещью из общественного туалета.

"Украл из публичного туалета крышку для унитаза, в ТРЦ Avenir Plaza в Буче. Завернул ее в куртку. Далее сел за руль Toyota Camry, примерно за 30 штукарей бакинских. Внимание, знатоки! Вопрос: сколько крышек от унитазов нужно украсть, чтобы купить Camry?", — пишет автор поста.

На записях с камер в ТРЦ видно, что мужчина несет в руках черную куртку, под которой скрывается та самая крышка. Он тщательно закрывает украденную вещь и идет через весь магазин, чтобы остаться незамеченным. Однако незамеченным у него все же не вышло остаться.

На камеру попали номерные знаки воришки. Пользователи сети уже нашли авто по номерам в базе ГАИ и выяснили, что она зарегистрирована в Подольском районе Киева. Они также уже оставили свои соответствующие комментарии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Волыни ученик одной из школ украл у своего учителя из кошелька 6000 евро и 600 долларов. Увидев, что в школу прибыла полиция, он убежал по полям.