"Укрзалізниця" не відновила продаж металобрухту через Prozorro

"Укрзалізниця" не відновила продаж металобрухту на майданчику Prozorro попри публічну обіцянку голови правління компанії Євгена Лященко зробити це у березні і виставляти на продаж 20 тисяч тонн сировини щомісяця. Про це повідомляє "Монополіст".

Як зазначає видання, УЗ не проводить "брухтові" аукціони з листопада минулого року, пояснюючи це відсутністю постанови Уряду, яка регламентує цей процес. "Тобто, минуло 20 тижнів, засідання Кабміну відбуваються щотижнево, але УЗ не демонструє бажання заробити більше та відновити продажі брухту", — пише Монополіст

Зараз залізниця пропонує скоротити процедуру та продавати самостійно – без узгодження Уряду. Це добре, оскільки, бюрократію потрібно прибирати, але ж у період, коли вносяться зміну у постанову №1054, УЗ все ж таки могла б реалізовувати брухт за існуючою схемою.

Проте цього не відбувається. "Безумовно, можна шукати будь-які виправдання, але є факт: бюрократія, некомпетентність або ж "ігри в активність" з боку УЗ завдають збитки економіці, металургам, бюджету і кінець-кінцем самій УЗ", — констатує "Монополіст".

У 2023 році "УЗ" отримала від продажу 113 тисяч тонн металобрухту на внутрішньому ринку 460 мільйонів гривень. За даними "Монополісту", витрати "Укрзалізниці" через блокування продажу брухту у 2024 році можуть скласти близько 500 мільйонів гривень. Натомість компанія ініціювала підвищення тарифів на перевезення вантажів на 15%.

Раніше ЗМІ писали про дефіцит металобрухту як сировини для металургійних підприємств.