"Укрзалізниця" не возобновила продажу металлолома через Prozorro

"Укрзалізниця" не возобновила продажу металлолома на площадке Prozorro, несмотря на публичное обещание председателя правления компании Евгения Лященко сделать это в марте и выставлять на продажу 20 тысяч тонн сырья ежемесячно. Об этом сообщает "Монополист".

Как отмечает издание, УЗ не проводит "ломовые" аукционы с ноября прошлого года, объясняя это отсутствием постановления Правительства, которое регламентирует этот процесс.", — пишет Монополист

Сейчас железная дорога предлагает сократить процедуру и продавать самостоятельно без согласования Правительства. Это хорошо, поскольку бюрократию нужно убирать, но в период, когда вносятся изменения в постановление №1054, УЗ все же могла бы реализовывать металлолом по существующей схеме.

Однако этого не происходит. "Безусловно, можно искать любые оправдания, но есть факт: бюрократия, некомпетентность или же "игры в активность" со стороны УЗ наносят ущерб экономике, металлургам, бюджету и в конце концов самой УЗ", — констатирует "Монополист".

В 2023 году УЗ получила от продажи 113 тысяч тонн металлолома на внутреннем рынке 460 миллионов гривен. По данным "Монополиста", расходы "Укрзалізниці" из-за блокирования продажи лома в 2024 году могут составить около 500 миллионов гривен. В то же время компания инициировала повышение тарифов на перевозку грузов на 15%.

Ранее СМИ писали о дефиците металлолома как сырья для металлургических предприятий.