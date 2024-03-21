Укр

"Укрзалізниця" не возобновила продажу металлолома через Prozorro

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
"Укрзалізниця" не возобновила продажу металлолома через Prozorro Новость обновлена 21 марта 2024, 15:52

"Укрзалізниця" не возобновила продажу металлолома на площадке Prozorro, несмотря на публичное обещание председателя правления компании Евгения Лященко сделать это в марте и выставлять на продажу 20 тысяч тонн сырья ежемесячно. Об этом сообщает "Монополист".

Как отмечает издание, УЗ не проводит "ломовые" аукционы с ноября прошлого года, объясняя это отсутствием постановления Правительства, которое регламентирует этот процесс.", — пишет Монополист

Сейчас железная дорога предлагает сократить процедуру и продавать самостоятельно без согласования Правительства. Это хорошо, поскольку бюрократию нужно убирать, но в период, когда вносятся изменения в постановление №1054, УЗ все же могла бы реализовывать металлолом по существующей схеме.

Однако этого не происходит. "Безусловно, можно искать любые оправдания, но есть факт: бюрократия, некомпетентность или же "игры в активность" со стороны УЗ наносят ущерб экономике, металлургам, бюджету и в конце концов самой УЗ", — констатирует "Монополист".

В 2023 году УЗ получила от продажи 113 тысяч тонн металлолома на внутреннем рынке 460 миллионов гривен. По данным "Монополиста", расходы "Укрзалізниці" из-за блокирования продажи лома в 2024 году могут составить около 500 миллионов гривен. В то же время компания инициировала повышение тарифов на перевозку грузов на 15%.

Ранее СМИ писали о дефиците металлолома как сырья для металлургических предприятий.