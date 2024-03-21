"Воювати мають молоді": нардеп відповів, чи знизять в Україні призовний вік менше 25 років

Україна повернеться до норм, які діяли майже десять років тому

В Україні зараз не розглядають зниження призовного віку менш як 25 років, попри заклики сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Хоча заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін вважає, що "воювати мають молоді".

Про зниження призовного віку висловився член комітету Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський. За його словами, це питання навіть не обговорювалося під час опрацювання нового законопроєкту про мобілізацію.

"Жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу з мобілізації нижче 25 років, немає і не було на цей час. Я думаю, що ці дискусії точно навіть не ведуться і навіть не ініціюються на жодному рівні", — заявив нардеп.

Водночас він наголосив, що є необхідність знизити призовний вік щодо мобілізації з 27 років до 25 років. Таку норму внесено до законопроєкту про мобілізацію, який зараз розглядають в Україні. До речі, цей віковий поріг існував в Україні до 2015 року.

"У документі, який ми зараз розглядаємо, є норма про те, що військовозобов’язаними стають громадяни України, які раніше не проходили військову службу, у віці до 25 років. Не 27, як зараз. Так було раніше — громадянин мав пройти строкову службу до 25 років, але через відмову від "строчки" громадянин віком 18-25 років має пройти або загальний військовий вишкіл або загальну військову службу строком на 5 місяців", — зазначив Федір Вениславський.

Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін підтримав ідею зниження мобілізаційного віку. За його словами, 27 років зовсім не адекватний вік для призову на службу.

"Воювати мають молоді. Якщо проаналізувати досвід воєн минулого століття, то ця істина стане всім зрозумілою. І тут насамперед про свідомий вибір молоді брати відповідальність за свою країну", — написав він у Telegram-каналі.

Військовий додав, що чим молодша людина, тим краще у неї фізична підготовка, здатність приймати швидкі рішення та креативно мислити. Після війни у молоді з’явиться достатньо досвіду, сил, амбіцій та моральних прав, щоби брати на себе керівництво державою.

"Якщо ж ми продовжимо існуючу політику мобілізації, ризикуємо програти війну і фізично (дивіться на цифри армії РФ), і ментально – коли для значної частини цілого покоління війна залишиться чимось стороннім, що не впливатиме на формування їхньої особистості", — резюмував Жорін.

Нагадаємо, що про зниження віку мобілізації під час візиту до України 19 березня заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Він вкотре запевнив, що США залишаються на боці України у війні та підтримка продовжиться, але українці мають показати готовність до самопожертви. Тому він закликав ВРУ не зволікати з ухваленням нового закону про мобілізацію.

"Я сподіваюся, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються. Я не можу повірити, що це у 27 років. Ви боретеся за своє життя, тому вам слід мобілізувати навіть 18-річних, а не у 25 чи 27 років. Нам потрібно більше людей у черзі", — заявив американець.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки ув’язнених можуть призвати в Україні на війну з Росією. У Кабміні озвучили цифру кілька десятків тисяч людей.