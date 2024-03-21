"Воевать должны молодые": нардеп ответил, понизят ли в Украине призывной возраст меньше 25 лет

Украина вернется к нормам, которые действовали почти десять лет назад

В Украине сейчас не рассматривают понижение призывного возраста меньше 25 лет, несмотря на призывы сенатора-республиканца Линдси Грэма. Хотя заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин считает, что "воевать должны молодые".

О понижении призывного возраста высказался член комитета Совета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский. По его словам, этот вопрос даже не обсуждался во время разработки нового законопроекта о мобилизации.

"Никаких идей по снижению возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации ниже 25 лет нет и не было на данный момент. Я думаю, что эти дискуссии точно даже не ведутся и даже не инициируются ни на одном уровне", — заявил нардеп.

Вместе с тем он подчеркнул, что есть необходимость понизить призывной возраст по мобилизации с 27 лет до 25 лет. Такая норма внесена в законопроект о мобилизации, который сейчас рассматривают в Украине. К слову, этот возрастной порог существовал в Украине до 2015 года.

"В документе, который мы сейчас рассматриваем, есть норма о том, что военнообязанными становятся граждане Украины, которые ранее не проходили военную службу, в возрасте 25 лет. Не 27, как сейчас. Так было раньше — гражданин должен был пройти срочную службу до 25 лет, но из-за отказа от "срочки" гражданин в возрасте 18-25 лет должен пройти или общую военную подготовку или общую военную службу сроком 5 месяцев", — отметил Федор Вениславский.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин поддержал идею снижения мобилизационного возраста. По его словам — 27 лет совсем не адекватный возраст для призыва на службу.

"Воевать должны молодые. Если проанализировать опыт войн прошлого столетия, то эта истина станет всем понятной. И речь здесь, в первую очередь, о сознательном выборе молодежи брать ответственность за свою страну", — написал он в Telegram-канале.

Военный добавил, что чем моложе человек, тем лучше у него физическая подготовка, способность принимать быстрые решения и креативно мыслить. После войны у молодежи появится достаточно опыта, сил, амбиций и моральных прав, чтобы брать на себя руководство государством.

"Если же мы продолжим существующую политику мобилизации, рискуем проиграть войну и физически (посмотрите на цифры армии РФ), и ментально – когда для значительной части целого поколения война останется чем-то посторонним, что не будет влиять на формирование их личности", — резюмировал Жорин.

Напомним, что о снижении возраста мобилизации во время визита в Украину 19 марта заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он в очередной раз заверил, что США остаются на стороне Украины в войне и поддержка продолжиться, но украинцы должны показать готовность к самопожертвованию. Поэтому он призвал ВРУ не медлить с принятием нового закона о мобилизации.

"Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует призывать даже 18-летних, а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей в очереди", — заявил американец.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько заключенных могут призвать в Украине на войну с Россией. В Кабмине озвучили цифру в несколько десятков тысяч человек.