"ОП не втручається, але Зеленському варто було б": що з законопроєктом про мобілізацію, розповіли у Раді

Документ розглядають спільно з Міноборони та Генштабом

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжується розгляд правок по новому законопроєкту про мобілізацію. Основні рішення вже прийняті по більшості норм, проте все ще є дискусійні.

Зокрема, на скасуванні деяких правок наполягають у Міністерстві оборони. Про це "Телеграфу" народний депутат Роман Костенко розповів на полях Київського безпекового форуму.

Більшість основних рішень вже прийняті, зазначає співрозмовник. Найбільш дискусійними питаннями є норми стосовно людей з інвалідністю та обмеження прав.

"Ну, там не те, що дискусії, там йдуть просто розмови про те як правильно це виписати, щоб люди дійсно мали захищеність, і питання обмеження прав. Це ж в демократії найважливіше питання. З однієї сторони наше завдання це забезпечити реєстр призовників і ми розуміємо, що без мобілізації справа погана і ми не забезпечимо ніякими методами мобілізацію, а з іншого — питання дотримання Конституції. Тому як законодавці ми маємо цей баланс утримати", — сказав Костенко.

В Міноборони та Генштабі вимагають не затверджувати норму про демобілізацію після 36 місяців служби. Розв'язувати це питання хочуть на Ставці. Це одна з норм по новому законопроєкту, по якій ще немає рішення.

Мобілізація досі є найкращим способом мотивувати людей вступати до лав української армії. А без неї демобілізації не буде, зазначає нардеп.

Офіс президента у процес розгляду правок не втручається. Костенко вважає, що Зеленський повинен більше приділяти уваги цьому законопроєкту.

"Я вважаю що Верховний головнокомандувач відповідає за мобілізацію в країні, має бути флагманом всього, давати темп і мотивувати, казати що йому конкретно потрібно, щоб провести мобілізацію", — сказав нардеп.

Костенко не зміг відповісти, чи буде прийнято законопроєкт у другому читанні. Але він не надто посилить процес мобілізації в країні, вважає нардеп. Прогнозів щодо дати голосування Костенко також не дав.

Зазначимо, що однією з норм, яку розглядають у новому законопроєкті, є подання ухилянтів у розшук. Якщо її приймуть, то цей захід будуть застосовувати до громадян, які тричі проігнорували повістку.

Є також на розгляді норми стосовно призову жінок. Їх можуть залучити до виконання певних робіт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що омбудсмен розкритикував новий законопроєкт про мобілізацію. Військові не повинні обмежувати права громадян, вважає Лубінець.